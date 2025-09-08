Суд США постановил выплатить россиянке $20 тысяч по делу о русофобии

В американском городе Чикаго суд постановил выплатить россиянке Аделии Муслимовой компенсацию в размере 20 тысяч долларов по делу, связанному с проявлениями русофобии. Об этом Муслимова сообщила в интервью РИА Новости .

В феврале 2023 года девушка планировала посетить местный салон красоты. Однако работница салона, украинка по национальности, отказала ей в услугах, сославшись на национальность Муслимовой.

Россиянка подала в суд на компанию, в которой работает гражданка Украины. Судебные слушания проходили в Комиссии по правам человека американского штата Иллинойс.

«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов», – рассказала собеседница агентства.

Судья признала, что девушка подверглась "дискриминационному поведению", злонамеренным действиям и русофобии, и в связи с этим назначила ей компенсацию.