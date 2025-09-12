Суд удовлетворил иск сибирячки о наследстве своего возлюбленного, с которым был курортный роман 50 лет назад

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск женщины из Сибири. Москвич оставил ей крупное наследство спустя 50 лет после мимолетного курортного романа. Об этом передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на адвоката женщины Елену Меньшикову.

В 1975 году жительница Новосибирска Татьяна встретила Александра на курорте. Между ними завязался роман, но отношения не продлились после окончания отпуска. Против их любви восстали родители молодого человека.

В 2020 году Александр покинул этот мир, но, как стало известно спустя три года, он не забыл о своей давней возлюбленной. В конце апреля 2023 года нотариус известил женщину о его смерти и о том, что мужчина завещал ей квартиру в Москве, загородный дом, земельный участок и сбережения на банковских счетах.

Женщина пропустила срок вступления в наследство, и имущество отошло Московскому департаменту имущества. Узнав об этом, Татьяна подала иск в суд. Однако суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию властей и отказали сибирячке в возврате "посмертного подарка" от ее бывшего партнера.

Через некоторое время Верховный суд Российской Федерации отменил решения судов нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение. В итоге Татьяна получила значительное состояние.