Украинский суд заочно признал виновными российских депутатов, которые выбрали независимость ДНР и ЛНД в феврале прошлого года. Об этом рассказало ТАСС .

Приговор был заочно вынесен семерым депутатам Госдумы РФ, которые, по мнению Службы безопасности Украины, совершили уголовное преступление по кодексу Украины. Проще говоря, выбрав независимость республик, они посягнули на территориальную целостность Украины. Среди осужденных оказались Сардана Авксентьева, Андрей Алехин, Петр Аммосов, Игорь Ананских, Василий Власов, Валерий Гартунг и Андрей Горохов. Подходящим наказанием местный суд посчитал 15 лет заключения.

Отметим, что украинская генпрокуратура предъявила обвинение даже Вячеславу Володину, а также еще 418 депутатам, среди которых и семь уже осужденных. Дела 59 депутатов служба безопасности уже передала в суд. Все они поддержали независимость республик и договор о взаимопомощи с Россией.