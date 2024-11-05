Суд утвердил штраф для TikTok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 4 млн руб. социальную сеть TikTok за неисполнение требования Роскомнадзора (РКН) о предоставлении необходимых данных. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Отмечается, что постановление о наложении штрафа вынесено мировым судьей судебного участка №373 Таганского района, а исполнение решения было возложено на судью судебного участка №422 данного района.

Социальная сеть TikTok признана виновной в административном правонарушении, соответствующем части 4 статьи 19.7.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

TikTok — это китайский сервис, ставший популярным в 2020 году. Он предусматривает создание и просмотр коротких видео.

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