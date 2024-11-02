В ГД объяснили, надо ли блогерами-десятитысячникам регистрировать свой аккаунт в Instagram на Госуслугах

Заместитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что блогерам-десятитысячникам не требуется проходить процедуру регистрации в соцсетях, не числящимся в реестре Роскомнадзора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как зарегистрировать аккаунт в Instagram* через портал Госуслуг.

По словам Горелкина, пока Instagram* не будет признан как социальная сеть или не окажется заблокированным на территории РФ, для блогеров не возникают никаких ограничений по размещению рекламы и репостам.

С 1 ноября владельцы страниц в социальных сетях, имеющие более 10 тыс. подписчиков, обязаны предоставить свою информацию в Роскомнадзор.

Данное правило касается только тех платформ, которые уже включены в реестр РКН. К ним относятся такие ресурсы, как Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twitch, Discord и Yappy.

Таким образом, владельцы аккаунтов в не включенных в реестр соцсетях смогут продолжать работу без дополнительных регистрационных требований.

Ранее в Госдуме РФ посоветовали отключить аккаунты на госресурсах от сервисов Google.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.