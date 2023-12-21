Суд в Евросоюзе исключил Януковича с сыном из санкционного списка

Напомним, в список ограничений он попал после того, как в начале 2023 года перевел все свои активы под юрисдикцию РФ. Его в ЕС также обвинили в коррупции на Украине в бытность главой государства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда, такое же решение вынесено в отношении сына Януковича Александра.

Отмечается, что данный вердикт суда в Люксембурге еще не означает автоматического снятия санкций с указанных персон.