Суд в Казахстане ликвидировал фонд, отправлявший гуманитарную помощь на Украину

В Казахстане специализированный экономический суд в Атырау ликвидировал фонд «Слава Украине», который собирал гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от военных действий, сообщило казахстанское международное бюро по правам человека.

Основанием для ликвидации стало несоответствие устава фонда казахским законам. По мнению суда, нарушения носят «неустранимый характер», поэтому организация подлежит принудительной ликвидации.

Иск в суд поступил от департамента юстиции Атырауской области. До его подачи фонд успел просуществовать всего 15 дней.

Руководитель фонда Турарбек Кусаинов рассказал, что за время своей деятельности организация собрала и отправила на Украину «гуманитарку» на общую сумму около $11 тысяч.