Суд в Колубмии выпустил из СИЗО арестованного за шпионаж россиянина

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников рассказал Инфо24, что из изолятора спустя почти 3,5 года выпустили Сергея Вагина, россиянина, задержанного за шпионаж.

Гражданин РФ освобожден из СИЗО, хотя уголовное дело не закрыто. Вагина задержали еще в 2022 году: на него указали ЦРУ, заподозрив в шпионаже в пользую России. Однако, по словам Мельникова, никаких доказательств так и не предоставили. Было возбуждено уголовное дело по мошенничеству при организации ставок.

При этом условия содержания в изоляторе были ужасными. Права задержанного нарушали, а ситуацию обостряла русофобия.

«За период нахождения в изоляторе Вагин более десяти раз объявлял голодовку в знак протеста против его незаконного преследования и русофобии. <...> Более того, по Конституции Колумбии военные контрразведчики вообще не имели права возбуждать уголовное дело в отношении гражданского лица», — пояснил вице-президент ЕКЦС.

Сергей существенно подорвал свое здоровье из-за частных голодовок. Мельников подчеркнул, что готовит обращение к президенту и различным госорганам для разрешения ситуации.

