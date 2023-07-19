Суд в Москве арестовал президента банка «Югра» Нефедова

Глава коммерческого банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО под арест, где будет пребывать на время следствия до 30 сентября 2023 года. Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы.

Таким образом, судебной инстанцией была изменена предыдущая мера пресечения Нефедову, проходящему в качестве обвиняемого по делу о растрате более и23 млрд рублей. Ранее ему был применен запрет определенных действий. Позже выяснилось, что фигурант активно препятствует следственному производству, информирует ТАСС.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО за взятки бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова.