Суд в Москве избрал меру пресечения актеру Ивахненко, подстрелившему посетительницу квеста

Российскому актеру Владиславу Ивахненко, который расстрелял посетительницу квеста, суд вынес меру пресечения на время проведения следственных действий, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Измайловский суд Москвы назначил артисту запрет определенных действий на срок до 11 января 2025 года.

Ранее в столичной полиции проинформировали, что Ивахненко выстрелил в посетительницу квеста в Москве из охолощенного оружия. После чего девушку пришлось срочно госпитализировать. Спустя некоторое время в отношении актера было возбуждено уголовное производство. Одновременно с этим открыто дело за оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

«Постановлением Измайловского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении актера Ивахненко Владислава Сергеевича на срок 1 месяц 29 суток, до 11 января 2025 года», — говорится в сообщении.

Также следствие ходатайствовало избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Царской, являющейся организатором квеста. Однако судом стороне обвинения в этом было отказано.