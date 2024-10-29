Суд в Москве отказался снять статус иноагента с экс-вокалиста «Тараканов» Спирина*
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Признанному ранее иноагентом в РФ за фейки о российской армии бывшему фронтмену панк-рок-группы «Тараканы» Дмитрию Спирину* было отказано в удовлетворении иска о снятии данного статуса. Такое решение, как сообщает РИА Новости, принял Замоскворецкий суд Москвы.
Ранее мы писали, что лидер группы «Тараканы» Спирин* в режиме самоизоляции сочиняет песни по заявкам подписчиков.
Как приводится в официальных судебных документах, покинувший РФ после начала СВО музыкант требовал признать незаконным решение о признании его иностранным агентом.
«В удовлетворении административного иска Спирина* Дмитрия Александровича к министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав — отказать», — сказано в документах.
Напомним, экс-вокалист «Тараканов» Дмитрий Спирин* был внесен распоряжением Минюста РФ в реестр иностранных агентов в июне нынешнего года. Согласно данным ведомства, фигурант неоднократно критиковал спецоперацию на Украине, систематически выкладывая в соцсетях направленную на дискредитацию армии России информацию.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.