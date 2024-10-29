Суд в Москве отказался снять статус иноагента с экс-вокалиста «Тараканов» Спирина*

Признанному ранее иноагентом в РФ за фейки о российской армии бывшему фронтмену панк-рок-группы «Тараканы» Дмитрию Спирину* было отказано в удовлетворении иска о снятии данного статуса. Такое решение, как сообщает РИА Новости, принял Замоскворецкий суд Москвы.

Ранее мы писали, что лидер группы «Тараканы» Спирин* в режиме самоизоляции сочиняет песни по заявкам подписчиков.