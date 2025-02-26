Суд в Москве отменил приговор машинисту, устроившему аварию в метро

Московский городской суд отменил приговор машинисту, который врезался в поезд с пассажирами на станции «Печатники» в октябре 2023 года, сообщило РИА Новости.

Тогда в результате инцидента сам машинист получил перелом ноги, а несколько пассажиров поезда были травмированы.

Суд ранее вынес решение в отношении мужчины решение о назначении штрафа в размере 200 тыс. руб., а также признал право московского метрополитена на возмещение ущерба в размере 616 млн руб. Однако машинист обжаловал это решение, указав, что заявленная сумма ущерба завышена.

В ходе пересмотра дела суд согласился с аргументами машиниста и вернул дело прокурору для дальнейшего рассмотрения. Если стоимость ремонта не превысит один миллион рублей, дело будет закрыто. В противном случае материалы вернутся в суд с исправленной суммой ущерба.

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