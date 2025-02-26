Суд в Москве 26 февраля изберет меру пресечения кинокритику Барабаш по делу о фейках

В Москве была задержана Екатерина Барабаш, известная кинокритик, по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии. Об этом сообщил ее сын Юрий Барабаш в социальной сети, доступ к которой ограничен на территории России.

Как рассказал адвокат семьи, он пока не располагает информацией о деталях обвинений, выдвинутых в отношении Барабаш. Заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о мере пресечения, состоится 26 февраля.

«По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела не известны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», — написал Барабаш.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался Юрий Барабаш — известный писатель и филолог, который занимался исследованием творчества Гоголя. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.