Суд в Москве отправил главу МФО «Домашние деньги» Бернштама на пять лет в колонию за 76 преступлений

Приговор виновному в десятках мошеннических действий Евгению Бернштаму вынесен заочно. Ранее подсудимый был объявлен в международный розыск.

Как сообщает РБК, приговор виновному в десятках мошеннических действий Евгению Бернштаму вынесен заочно. Ранее подсудимый был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Бернштам вводил в заблуждение потенциальных заимодавцев о платежеспособности компании. В 2019 году он был помещен в СИЗО. Однако позже суд смягчил меру пресечения, отправив его под домашний арест, из под которого он сбежал.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО за взятки бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова.