Басманный суд на День полиции отправил в СИЗО трех бывших следователей СК

Сразу трое бывших сотрудников Следственного комитета России, подозреваемые в превышении служебных полномочий, будут на время проведения следственных действий, находится под стражей. Такое решение в пятницу, 10 ноября принял Басманный суд Москвы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, все фигуранты будут содержаться под арестом в СИЗО до 10 января 2024 года.

«Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семеновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января», — рассказал собеседник агентства.

Указанные лица подозреваются в целом букете преступлений: неправомерное возбуждение уголовного дела, взяточничество, фальсификация доказательств, а также незаконное заключение под стражу.