Суд в Москве продлил арест экс-замминистра энергетики Яновского до 13 марта

Никулинский суд города Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей Анатолия Яновского, бывшего заместителя министра энергетики Российской Федерации, до 13 марта 2025 года. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с ликвидацией убыточных и нерентабельных угольных шахт. Об этом сообщил адвокат Яновского Руслан Кожура в интервью РИА Новости.

25 октября в Никулинском районном суде города Москвы было принято решение об аресте Яновского по делу о хищении более 175 миллионов рублей в ходе ликвидации убыточных и бесперспективных угольных шахт. Защита бывшего заместителя министра энергетики выступала за избрание более мягкой меры пресечения для своего подзащитного.

«Суд продлил меру пресечения до 13 марта», — рассказал собеседник агентства.

Вслед за ним суд продлил срок пребывания в следственном изоляторе для двух других участников дела: Асельдира Раджабова, возглавляющего филиал Федерального государственного бюджетного учреждения по реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» в Кемеровской области, и Натальи Коневой, заместителя директора того же учреждения.

Сергей Мочальников, занимающий должность заместителя министра энергетики, оставался под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Басманный суд в Москве наложил арест на 11 участков земли в рамках уголовного дела против Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, который подозревается в совершении коррупционных преступлений.