Суд арестовал 11 земельных участков по делу экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд в Москве наложил арест на 11 участков земли в рамках уголовного дела против Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, который подозревается в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщил ТАСС.

Некоторые из арестованных земель находятся в Подмосковье, рядом с Рублево-Успенским шоссе. Уголовное преследование по части 6 статьи 290 УК РФ (крупный размер взятки) было инициировано 23 апреля 2024 года в отношении Иванова и неустановленных лиц.

Арест имущества Иванова, его родных и третьих лиц был осуществлен незамедлительно после открытия дела. В настоящее время действие ареста продлено до конца марта 2025 года.

Также судом в Москве конфискованы два ретроавтомобиля, среди которых американский лимузин Packard 1942 года. По информации ТАСС, речь идет о модели Packard Super 8 Series 180, которая была разработана в США в 1939 году и поставлялась в СССР.

В этих лимузинах имелись кондиционеры и электрические стеклоподъемники. Помимо этого, был арестован Opel Admiral 1939 года.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Иванов распределял украденные деньги на счета жен.