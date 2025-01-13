Суд в Москве рассмотрит дело развода основательницы Wildberries Ким с ее мужем Бакальчуком

В Савеловском суде Москвы в понедельник, 13 января, состоится слушание по делу о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебной инстанции.

Отмечается, в ходе судебного процесса будет решаться вопрос о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, включая компанию Wildberries. Как сообщила Елена Ковалева, представляющая интересы Бакальчука, её доверитель хочет сохранить семью, поэтому он подал ходатайство о примирении.

Судебное разбирательство по существу состоится 13 января в 10:00 по московскому времени.

К настоящему времени проведены уже семь предварительных судебных слушаний. Процесс о разводе Ким и Бакальчука проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд отклонил иск Татьяны Ким к экс-супругу на 37 млрд руб.