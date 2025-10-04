Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы
Известный рэпер P. Diddy проведет 50 месяцев в тюрьме по приговору суда
Рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, получил 50 месяцев тюрьмы за участие в схеме перевозки людей для занятий проституцией. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на федеральный суд Нью-Йорка.
Прокуратура требовала для Комбса тюремного заключения сроком более 11 лет, тогда как сторона защиты настаивала на 14 месяцах лишения свободы.
Адвокаты Diddy намерены обжаловать приговор. Скоро они подадут апелляцию в суд высшей инстанции, пишет NYP.
«Шон „Diddy“ Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения», — пишет NYP.
17 сентября 2024 года известный музыкант был задержан. После тщательного расследования ему предъявили обвинения в серьезных преступлениях: вымогательстве, шантаже и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.