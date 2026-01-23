Суд в Подмосковье обязал компанию из Пушкино уничтожить некачественный коньяк
Фото: [Медиасток.рф]
Арбитражный суд Московской области обязал уничтожить некачественную алкогольную продукцию в Пушкино. Так, к ответственности привлекли ООО «Прошянский коньячный завод».
Как показала официальная экспертиза, «армянские коньяки» от компании не соответствуют ГОСТ и требованиям технических регламентов, а также легальным определениям «алкогольная продукция» и «коньяк».
Компания заявила о наличии декларации ЕАЭС и удостоверения качества, однако суд не принял эти аргументы. Также несостоятельными были признаны альтернативные протоколы испытаний и рецензия привлеченного специалиста.
Суд оштрафовал компанию и обязал ее изъять некачественную алкогольную продукцию из оборота и направить ее на уничтожение.