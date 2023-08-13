Суд в подмосковных Люберцах второй раз подряд уличного художника Козлова за провокационное граффити

Люберецкий городской суд вынес решение о повторном аресте работающего под псевдонимом Philippenzo художника Филиппа козлова. Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

29 июля Козлов был взят под стражу на 15 суток по статье о неповиновении полиции за то, что в начале летя нарисовал под Электрозаводским мостом на набережной Яузы в Москве граффити, назвав свое творение «Изроссилование».

Художника вычислили и на дом к нему пришла полиция, предъявив обвинение. После чего Козлов уехал в Грузию. Вернувшис в Россию он был задержан в аэропорту Домодедова, но оказал сопротивление силовикам ФСБ, отказываясь передать им свой паспорт.