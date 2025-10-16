Суд в России разрешил конфисковывать у пьяных водителей автомобили

Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил, что в России можно изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, независимо от их имущественного положения. Об этом говорится в материалах суда, которые опубликовало агентство РИА Новости.

Суд рассмотрел дело о водителе, дважды задержанном за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В первый раз он был привлечен к административной ответственности, а во второй раз против него было возбуждено уголовное дело. В результате судебного разбирательства водителю было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также он был лишен права управления транспортными средствами на два года, а его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 был конфискован в собственность государства.

Водитель не согласился с текущей ситуацией и подал апелляцию в кассационный суд, требуя возврата автомобиля, но его усилия оказались тщетными.

«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — указал суд.

Суд подчеркнул, что применение данной нормы не зависит от уровня жизни или материального состояния осужденного. Для этого достаточно установить два факта: во-первых, транспортное средство принадлежит осужденному, во-вторых, это средство было использовано им при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса РФ.