Суд в Сахалинской области конфисковал у моряка необычный груз

В Сахалинской области суд вынес решение о конфискации товаров у третьего помощника капитана одного из судов, который нарушил таможенное законодательство, передает портал astv.ru.

По информации источника, моряк ввез на территорию России партию товаров без надлежащего таможенного оформления. Это и послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.

В ходе проверки, проведенной в июне, в личной каюте моряка обнаружили тормозные диски, а в производственном помещении судна — коробку с одеждой. Общий вес незадекларированного товара составил 51,28 кг.

Согласно правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), физическое лицо имеет право ввезти без уплаты таможенных пошлин товары весом до 25 кг при условии обязательного декларирования.

Часть товаров весом 24,92 кг была возвращена владельцу, так как укладывалась в установленную норму. Однако оставшиеся 26,36 кг подлежали конфискации.

Ранее сообщалось, что сахалинский предприниматель поплатился за незаконную торговлю никотином.