Суд в Самаре арестовал на два месяца диверсанта, подорвавшего местный НПЗ

Адвокат обвиняемого следствием в совершении особо тяжкого преступления мужчины Вячеслав Павелкин сообщил, что тот уже во всю сотрудничает со следствием и рассказал, как решился на теракт.

Устроивший подрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) журналист ближайшие два месяца будет находиться в следственном изоляторе. Такое решение вынес Самарский районный суд. Таким образом было удовлетворено соответствующее требование местной прокуратуры.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — вынесла вердикт Светлана Теплова, ее цитирует ТАСС.

По предварительной информации, обвиняемым в подрыве является один из сотрудников Куйбышевского НПЗ, вступивший в сговор с украинскими спецслужбами. Напомним, в результате взрыва самодельного устройства была снесена одна из стен здания. Ущерб, по предварительным оценкам составил более 30 млн рублей.

Как сообщил адвокат обвиняемого Вячеслав Павелкин, его подзащитным полностью признана вина в содеянном.