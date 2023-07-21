Суд в Сингапуре оштрафовал мужчину за неоднократное кормление голубей

Суд в Сингапуре оштрафовал на $3600 мужчину, который неоднократно кормил голубей.

В Сингапуре кормление диких животных считается преступлением. Власти страны считают, что это наносит вред птицам, поскольку, привыкая получать пищу от человека, они теряют инстинкт добывать ее самостоятельно.

68-летний мужчина впервые попался на этом правонарушении в прошлом году, и с тех пор его 16 раз ловили с поличным.

В Сингапуре есть еще ряд законов, которые могут показаться странными для туристов из России. Например, там запрещено продавать жевательную резинку и петь в общественных местах.