Суд в США перевел гражданина РФ Постового под домашний арест во Флориде

В США суд постановил перевести россиянина Дениса Постового, который обвиняется в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест. До начала судебного процесса он будет находиться в доме своего друга в штате Флорида, сообщил адвокат Постового Уильям Коффилд агентству РИА Новости.

44-летний Постовой задержан по подозрению в нелегальном экспорте микроэлектроники, предположительно для военных целей, включая производство беспилотников. После этого американские власти перевели его в изолятор в столице США, где он находится под стражей с октября 2024 года.

«Судья постановила освободить его. Предполагаю, что он будет переведен под надзор в доме друга семьи во Флориде. Я ожидаю, что это произойдет через несколько дней», — сказал Коффилд.

Он отметил, что для перевода Постового под домашний арест необходимо выполнить определённые приготовления, включая предоставление ему GPS-браслета.

Адвокат подчеркнул, что судья потребовала отчет к 3 октября.

3 октября правительство и представители защиты обнародуют сведения о происходящем, подытожил Коффилд.