Суд во Франции признал иск Навальных к «Ив Роше» безосновательным

Кассационный суд Франции отклонил иск Олега и Юлии Навальных против компании «Ив Роше», в котором они обвиняли ее в клевете, сообщил RFI, ссылаясь на судебное решение от 4 февраля.

Согласно документу, после всестороннего рассмотрения как приемлемости иска, так и материалов дела суд установил, что нет оснований для удовлетворения жалобы.

Адвокат Навальных Уильям Бурдон выразил мнение, что он должен был «исчерпать все судебные возможности». Он заметил, что французский суд проявил «избыточную осторожность» в процессе рассмотрения. Юрист добавил, что они намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Дело «Ив Роше» было открыто в конце 2012 года и связано с обвинениями в хищении денег у российского подразделения косметической компании Yves Rocher — «Ив Роше Восток». Олегу и Алексею Навальным инкриминировалось мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере, и легализация средств.

Навальный утверждал, что дело началось по заявлению экс-директора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру, согласованному с французским офисом. Позже компания отказалась быть потерпевшей и подавать на Навальных в суд.

Ранее сообщалось, что адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 года колонии по делу об экстремизме.