Суд во Владивостоке рассмотрит вопрос о сносе памятника Солженицыну

Ленинский районный суд Владивостока принял к производству административный иск к властям города с требованием снести памятник писателю Александру Солженицыну, сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Иск к властям города подал житель города Тында в Амурской области. Он потребовал признать установку памятника нелегитимной и демонтировать его. В своем заявлении он указал, что Солженицын является спорной фигурой в истории России.

Суд начнет разбирать исковое заявления 5 октября.

Памятник Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Нобелевский лауреат побывал в столице Приморья в 1994 году, когда возвращался из эмиграции из США.