Суд вынес приговор полковнику Росгвардии за нерабочие БПЛА для Крымского моста

Экс-начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков приговорен вторым западным окружным военным судом к колонии за закупку комплексов «Орел-БПЛА», которые должны были защищать Крымский мост, но сделать этого не смогли бы.

Подробности приводит РИА Новости во вторник, 16 января. По данным издания, Волков совершил закупку изначально неисправных беспилотников, в связи с чем и был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Иск был заявлен и Росгвардией, который вменяется Волкову в качестве ущерба суммой почти на 400 миллионов рублей, сейчас передан в гражданское производство. Напомним, что обвиняемого задержали в марте 2023 года. По данным следствия, обнародованным ранее, Волков знал, что у БПЛА усеченный функционал, и они явно не смогли бы справиться с защитой Крымского моста.