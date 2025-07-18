Суд вынес приговор участникам беспорядков 2023 года в аэропорту Махачкалы

Суд вынес 28 приговоров по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, осудив 135 человек на сроки от 6,5 до 15 лет колонии. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) в своем телеграм-канале.

Обвинения включают организацию погромов, нападение на правоохранителей и ущерб аэропорту на 24 млн рублей.

Напомним, беспорядки произошли в ночь на 30 октября 2023 года, когда около 1,5 тыс. человек ворвались в аэропорт, протестуя против прибытия рейса из Израиля на фоне эскалации конфликта в Газе. Толпа проверяла паспорта пассажиров, блокировала терминал и вступала в столкновения с полицией. В результате пострадали не менее 23 сотрудников правоохранительных органов.

Следствие установило, что к организации беспорядков причастны Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев, которые через свои телеграм-каналы распространяли призывы к насилию. Их обвиняют в разжигании ненависти и финансировании экстремизма.

Большинство осужденных признаны виновными по статьям о массовых беспорядках, применении насилия к правоохранителям и нарушении работы транспорта. Суммарный ущерб инфраструктуре аэропорта превысил 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Турции признал мэра Стамбула Экрема Имамоглу виновным в оскорблении прокурора и приговорил к 1 году и 8 месяцам тюрьмы.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.