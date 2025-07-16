Мэра Стамбула приговорили к тюрьме: суд признал его виновным в оскорблении прокурора

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за оскорбление прокурора. Приговор вынесен в ходе заседания, проходившего в стамбульской тюрьме Силиври, где политик содержится под стражей с марта этого года. Об этом сообщил местный тв-канал Habertürk .

Стамбульский суд признал мэра города виновным в публичном оскорблении должностного лица и угрозах. Инцидент, ставший причиной уголовного преследования, произошел еще в 2022 году, но решение по делу вынесли только сейчас. Защита Имамоглу уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Политический кризис вокруг фигуры мэра начался в марте, когда его арестовали в рамках антикоррупционного расследования. Власти временно отстранили Имамоглу от должности, что вызвало волну протестов по всей Турции. Оппоненты президента Эрдогана расценивают уголовное преследование как политически мотивированное — Имамоглу считается одним из потенциальных кандидатов на будущих выборах.

Эксперты отмечают, что приговор может быть смягчен в апелляционной инстанции, однако даже в этом случае политик рискует лишиться права занимать государственные должности. Сейчас исполнение обязанностей мэра Стамбула временно возложено на заместителя.

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