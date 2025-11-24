Суд вынес приговор за драку у «Лукойл Арены» между болельщиками футбольных клубов

Болельщик ЦСКА, устроивший 22 ноября драку у «Лукойл Арены» после матча 16-го тура РПЛ, получил пять суток административного ареста и трехлетний запрет на посещение спортивных мероприятий на стадионах России. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА завершился победой московской команды со счетом 1:0, сопровождался массовой дракой между фанатами.

Двух фанатов «Спартака» также привлекли к административной ответственности, уточнила Волк. Особенно строгие меры приняли в отношении одного из болельщиков «красно-белых» — гражданина соседнего государства, которого после пяти суток в камере выдворят из России.

Официальный представитель МВД добавила, что материалы в отношении второго фаната «Спартака» переданы в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Всего за различные административные правонарушения в день проведения матча задержали 95 человек, из которых 17 — на стадионе, 78 — на прилегающей территории. Личности участников массовой драки установили с помощью паспортов болельщиков.

