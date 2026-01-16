Суд выселил обанкротившуюся бизнес-леди из коттеджа за 52 млн в квартиру на 72 «квадрата»

Верховный суд России 16 января подтвердил решение о переселении из трехэтажного коттеджа в Парголово бизнесвумен Натальи, признанной банкротом в 2019 году. Таким образом, ее лишили так называемого исполнительного иммунитета, который защищал ее недвижимость как единственное жилье.

Основным активом должницы, ранее владевшей компаниями «Фармагрупп» и «Перспектива», оказался коттедж площадью 447 кв. метров с участком в 12 соток в элитном поселке Парголово. Его стоимость была оценена в 51,7 млн рублей. Кредиторы предложили замещающее жилье — трехкомнатную квартиру площадью 72 кв. метра в том же районе, но бизнесвумен сочла замену несоразмерной, ссылаясь на проживание семьи из пяти человек и права бывшего мужа и взрослого сына.

Однако суды всех инстанций встали на сторону кредиторов. Арбитражный суд уличил Наталью в злоупотреблении правом, в том числе в искусственном лишении сына жилья и разводе с мужем после начала процедуры банкротства. В решении суда отмечено: «Исполнительский иммунитет не предназначен для сохранения за гражданином-должником принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения в любом случае. Продажа земельного участка и жилого дома позволит должнику рассчитаться с кредиторами».

Верховный суд, поддержав эти выводы, подчеркнул: «Отказывая в применении исполнительного иммунитета в отношении спорного недвижимого имущества, судами приняты во внимание существенные для спора обстоятельства, включая численный состав семьи должника и площадь жилого дома».