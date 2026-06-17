Суд взыскал с метрополитена 112 тыс. рублей за удар двери на «Авиамоторной» в спину пассажирке

Жительница столицы, получившая травму на станции «Авиамоторная» из-за некорректной работы входной створки, добилась компенсации через суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, инцидент произошел в момент, когда дверь вместо плавного торможения резко захлопнулась и ударила женщину в спину.

Пострадавшая настаивала на том, что причина происшествия — техническая неисправность механизма, из-за которой створка закрылась с ускорением.

В ходе разбирательства представитель ответчика заявил, что дверь не относится к источникам повышенной опасности, а ущерб был нанесен не действиями метрополитена, а иного лица, не удержавшего створку. Однако суд первой инстанции не согласился с этой позицией и частично удовлетворил исковые требования. Общая сумма взыскания составила 112 401 рубль — в нее вошли компенсация морального вреда и расходы на лечение. Впоследствии Мосгорсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, подтвердив законность принятого решения.