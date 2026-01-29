Суд заморозил дело чиновника-взяткополучателя после его заключения контракта с армией

Суд в Санкт-Петербурге приостановил уголовное дело в отношении бывшего главы Красносельского района Олега Фадеенко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Основанием для такого решения стало ходатайство военного комиссариата: Фадеенко заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, соответствующее ходатайство поступило 23 января 2026 года и было удовлетворено. Таким образом, судебное разбирательство против экс-чиновника, который ранее признал вину и был уволен, формально заморожено на неопределенный срок. При этом суд продолжает рассматривать дело в отношении второго фигуранта — Мушега Карапетяна. Напомним, Фадеенко обвиняют в получении взятки за заключение контрактов на охрану бюджетных учреждений Красносельского района.