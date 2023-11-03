Суд заочно приговорил Петра Верзилова* к 8,5 годам лишения свободы
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Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима медиаменеджера Петра Верзилова за распространение фейков о российской армии.
Верзилов известен как участник проекта «Война» и группы Pussy Riot, а также как издатель «Медиазоны»**.
Прокурор запрашивал срок в девять лет, защита Верзилова настаивала на полном его оправдании.
Ранее в отношении Верзилова было возбуждено уголовное дело о сокрытии второго гражданства (канадского).
В настоящее время активист проживает за рубежом.
* признан в России иноагентом
** СМИ, выполняющее функции иноагента