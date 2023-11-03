Суд заочно приговорил Петра Верзилова* к 8,5 годам лишения свободы

Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима медиаменеджера Петра Верзилова за распространение фейков о российской армии.

Верзилов известен как участник проекта «Война» и группы Pussy Riot, а также как издатель «Медиазоны»**.

Прокурор запрашивал срок в девять лет, защита Верзилова настаивала на полном его оправдании.

Ранее в отношении Верзилова было возбуждено уголовное дело о сокрытии второго гражданства (канадского).

В настоящее время активист проживает за рубежом.

* признан в России иноагентом

** СМИ, выполняющее функции иноагента