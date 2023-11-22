Суд запретил индийскому гуру Рамдеву рекламировать свои лекарства как панацею

Верховный суд Индии запретил гуру йоги Свами Рамдеву использовать в рекламе заявления о том, что лекарства, продаваемые его компанией Patanjali Ayurved, исцеляют любые болезни, в том числе тяжелые.

«Подобные ложные и вводящие в заблуждение рекламные объявления от Patanjali Ayurved должны быть немедленно прекращены. Суд очень серьезно отнесется к любому такому нарушению», – указывается в заявлении суда.

Компания Рамдева может быть оштрафована на сумму до 10 млн рупий ($120 тысяч), если и дальше будет иметь место реклама бездоказательной целебности предлагаемых ею препаратов.

Кроме того, суд потребовал гуру воздержаться от критики традиционной медицины. Во время пандемии коронавируса Рамдев выступал с заявлениями о том, что смертность среди принимавших современные лекарства была выше, чем у тех, кто вообще не использовал никакие препараты.