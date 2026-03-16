Суд запретил продавать россиянам некоторые комплекты для рыбалки

РИА Новости: суд Москвы признал незаконной продажу лучных комплектов для рыбалки
Фото: [Рыбалка на реке Нара/Медиасток.рф]
Районный суд Москвы удовлетворил иски прокуратуры и признал незаконной продажу лучных комплектов для рыбалки на нескольких интернет-сайтах, передает РИА Новости.
Поводом для разбирательства стал мониторинг Сети, в ходе которого сотрудники надзорного ведомства выявили страницы со свободным доступом к покупке комплектов. Для просмотра и оформления товаров не требовалась регистрация.
В прокуратуре заявили, что такая информация популяризирует запрещенные способы охоты. В обоснование позиции ведомство сослалось на федеральное законодательство об охоте и оружии, а также на Правила охоты, утвержденные Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Согласно этим документам, в России запрещено использование самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, «подрезей», «башмаков» и других самоловов.
Свободный доступ к таким сайтам, по мнению надзорного ведомства, способствует совершению правонарушений, предусмотренных ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты) и ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
Кроме того, это нарушает публичные интересы государства. Теперь информация о продаже лучных комплектов на этих интернет-площадках должна быть заблокирована.
