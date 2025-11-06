Судьба собаки решена: суд поставил точку в войне за терьера, который «перестал быть собой»

История началась в 2021 году, когда Надежда (имя изменено) выходила брошенного щенка, но позже временно оставила собаку у брата и его жены Александры. После развода пары в 2023 году начался конфликт: новая владелица отказалась возвращать терьера, предложив сначала выкупить его за 300 тысяч рублей, а затем — заменить на другую собаку. Первый суд обязал Александру вернуть питомца, что и было исполнено в марте 2024 года под видеофиксацию с распиской.

Однако через несколько дней Надежда заявила, что ей подменили собаку — новый питомец не отзывался на кличку, проявлял агрессию и имел внешние отличия: другую форму морды и отсутствие «волчьих когтей». Последующие суды, включая Первый кассационный в Саратове, отказали в ее требованиях, сославшись на критически важную деталь: расписка о получении животного без претензий, а также видео, где собака не проявляла агрессии при передаче. Экспертиза Клуба собаководства добавила аргументов против истца — окрас йоркширских терьеров стабилизируется к трем годам, и существенные изменения внешности взрослой собаки маловероятны. Надежда проиграла суд, в котором требовала компенсацию на 4 млн руб. и возвращения Алисы.

«Просто я растила эту собаку, ночей не спала, тяжело выкармливала. Она для меня как ребенок, а Александра захотела денег таким способом поиметь. Думала, что я ей отдам ₽300 тыс., а я в суд пошла, и она решила потом обмануть», — рассказала Надежда.

Психолог Илья Ахмедов в комментарии для REGIONS предложил неожиданный ракурс конфликта. Он отметил, что часто животное становится символом — например, утраченной любви, контроля над прошлым или попытки восстановить справедливость.

Сейчас Надежда продолжает ухаживать за спорной собакой, которая «по-прежнему рычит», а ее адвокат готовит обращение в Верховный суд, хотя юридические перспективы и выглядят призрачными.

