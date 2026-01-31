Судьбу Камилы Валиевой теперь рисует не допинг-проба, а лед и четверной прыжок

Фигуристка Камила Валиева, завершившая в декажде дисквалификацию по делу о допинге, заявила о серьезности спортивных амбиций своим выступлением на чемпионате России по прыжкам. На неофициальном турнире, проходящем в Москве, 17-летняя спортсменка исполнила четверной тулуп в четвертьфинале, набрав 29,28 балла и выйдя в полуфинал, передает Sport24.

Ее прокат прокомментировал известный хореограф и продюсер Илья Авербух, отметивший, что возвращение с таким сложным элементом демонстрирует абсолютную серьезность намерений Валиевой. Спортсменка, лишенная олимпийского золота 2022 года и отстраненная от соревнований на четыре года, с начала 2024 года получила право выступать. Ее участие в специализированном турнире по прыжкам расценивается как этап подготовки к полному возвращению в большой спорт после декабря 2025 года, когда истечет запрет на участие в официальных стартах.

