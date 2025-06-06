Судебное решение обязало «Победу» изменить правила ручной клади

По решению Щербинского суда города Москвы, авиаперевозчику «Победа» предписано увеличить размеры ручной клади. Данное решение было принято в связи с иском, поданным прокуратурой, которая сочла установленные компанией ограничения заниженными, передает РИА Новости.

Основанием для обращения в суд стало заявление московского прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законов в сфере воздушного транспорта. В ходе проверки деятельности ООО «Авиакомпания „Победа“ прокуратурой были выявлены неоправданно строгие ограничения по размеру ручной клади, разрешенной к провозу.

Прокурор настаивал на признании незаконными правил авиакомпании, устанавливающих габариты бесплатной ручной клади в пределах 4*36*30 см, а также требований к упаковке товаров из duty-free в опломбированные пакеты размером не более 10*10*5 см.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что «Победа», пользуясь своим положением, искусственно ограничивает выбор пассажиров, устанавливая минимально возможные размеры ручной клади, что затрудняет ее использование. Прокуратура утверждала, что такие нормативы фактически являются способом обхода действующего законодательства и нарушают права потребителей.

Авиакомпания «Победа», в свою очередь, не согласилась с аргументами прокуратуры, ссылаясь на противоречивые требования, содержащиеся в пунктах 133 и 135 Федеральных авиационных правил № 82.

По мнению «Победы», данные пункты обязывают перевозчика одновременно разрешать провоз ручной клади, обеспечивающей безопасное размещение в салоне, и допускать провоз сверхнормативных вещей, в том числе без учета их веса и габаритов.

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