В аэропорту Шереметьево появятся стойки самостоятельной регистрации багажа

До конца текущего года в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина планируется установить специальные стойки для самостоятельной регистрации и сдачи багажа, которые будут интегрированы с отечественной системой бронирования «Астра». Об этом в беседе с РИА Новости проинформировал Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево, в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Он сообщил, что стойка самостоятельной регистрации — это полностью российская разработка, которая интегрирована с отечественной системой бронирования «Астра».

«Всего будет 10 стоек: шесть — на внутренних рейсах, они начнут работать с сентября, и четыре — на международных, надеемся до конца года установить», — сообщил Ильин.

Он сообщил, что до конца 2025 года воспользоваться стойками, созданными «Шереметьево», смогут только клиенты «Аэрофлота». В дальнейшем планируется расширить эту возможность и для других авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания отменила ряд своих рейсов в Москву из-за ночных ограничений полетов.