Судебные приставы в Подмосковье взыскали почти миллион рублей задолженности по зарплате

Судебные приставы в Подмосковье взыскали задолженность по зарплате в размере около миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Московской области.

Житель региона занимал пост гендиректора в одной из организаций, сдававшей помещения в аренду. В какой-то момент он перестал получать зарплату. Спустя три месяца задержек выплат мужчина решил уволиться. Однако, заработанные деньги, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, он так и не получил.

В результате гражданин обратился в суд. Там требование мужчины было удовлетворено — было принято решение взыскать с организации задолженность в размере 967 тысяч рублей.

Компанию уведомили о необходимости произвести выплаты, однако в установленные сроки задолженность так и не была погашена. Тогда в отношении руководства организации выписали штраф в размере более 67 тысяч рублей. Кроме того, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка и четырех нежилых помещений. Только после этого компания выплатила бывшему сотруднику все положенные ему денежные средства.