Судьи-роботы и устаревшие профессии: депутат Нилов раскрыл влияние ИИ на рынок труда

Внедрение искусственного интеллекта неизбежно приведет к трансформации рынка труда и сокращению спроса на ряд специальностей. Однако существуют профессии, которые останутся актуальными при любом сценарии технологического прогресса, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Искусственный интеллект уже переигрывает во многих направлениях. Поэтому, конечно, он будет влиять на рынок труда, на трансформацию рынка труда, на снижение потребностей в определенных профессиях», — отметил парламентарий.

При этом он призвал не испытывать страха перед технологиями, а воспринимать их как инструмент для оптимизации процессов и выполнения рутинных задач на благо человека.

В качестве примеров широкого внедрения ИИ Нилов привел не только сферу госуправления, но и совсем необычные кейсы.

«В отдельных странах уже искусственный интеллект применяется для того, чтобы определить, например, виновника ДТП в Арабских Эмиратах. Искусственный интеллект применяется для подготовки соответствующих изменений законодательства... чтобы не было противоречий», — рассказал Нилов.

По мнению депутата, естественный процесс устаревания одних профессий всегда сопровождается появлением запроса на новые кадры. Тем не менее, существует категория специалистов, которым прогресс не страшен.

