Судимый за грабеж иностранный специалист из Армении умудрился избраться депутатом в Сочи

В городское собрание Сочи был избран кандидат от партии «Единая Россия» Сос Мартиросян, который ранее имел судимость. Теперь ему предстоит принимать решения, влияющие на судьбу одного из крупнейших курортных городов России.

По итогам голосования Мартиросян, несмотря на свое прошлое, связанное с судимостью за грабеж, он умудрился получить наибольшее количество голосов в своем избирательном округе, набрав 30,93% голосов избирателей.

Российское законодательство предусматривает, что граждане, имеющие судимость, могут быть допущены к участию в выборах в качестве кандидатов только после того, как их судимость будет погашена или снята.

Сос Мартиросян появился на свет в Ереване. В 2011 году с него была снята судимость за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Российские блогеры высказались о новом депутате из Сочи, который обладает «большим жизненным опытом».

Фото: [ соцсети ]

«Ценнейшие кадры теперь не только заворачивают лаваш, но и становятся депутатами. Зачем грабителю быть депутатом? Чтобы грабить снова и снова. Самые ценные кадры со всего постсоветского пространства», — прокомментировал ситуацию автор Телеграм-канала «Многонационал».

Военный блогер Юрий Подоляка заявил в свою очередь, что лидеры этнических диаспор, имеющих свои государства, должны быть признаны иностранными агентами, если они занимаются политической деятельностью в России. По его мнению, руководство диаспорой иностранного государства и политическая активность в нашей стране не должны пересекаться. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальных сетях.

Российская певица Вика Цыганова не осталась равнодушной к происходящему на «избирательной арене». Она высказала резкую критику по поводу наблюдаемого ею «политического сюрреализма».