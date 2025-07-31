Судья отклонил иск актера Болдуина по поводу расследования стрельбы на съемках

Известный актер Алек Болдуин подал жалобу на то расследование, которое велось в его отношении. Этот иск был отклонен судьей, об этом сообщило агентство Associated Press.

Болдуин четыре года назад на съемочной площадке застрелил оператора и ранил режиссера. Это произошло случайно, так как пистолет, применявшийся в качестве реквизита, был заряжен боевыми патронами. После этого началось расследование, в ходе которого артист заявлял, что не нажимал на спуск, а выстрел произошел самопроизвольно. В январе 2025 года он подал иск о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в связи с расследованием инцидента. Прокуроры и следователи якобы намеренно неправильно распорядились доказательствами в ходе всего процесса следствия.

«Судья штата Нью-Мексико отклонил иск, поданный актером Алеком Болдуином», — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что актеру Юрию Назарову врачи запретили нервничать. Он попал в больницу с гипертонией, и у него обнаружили помимо повышенного давления еще и проблемы с сердцем. Артисту рекомендовали нормализовать режим питания, соблюдать строгую диету, а также посоветовали заняться физкультурой.