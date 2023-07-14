Судмедэксперты озвучили причину смерти дочери Элвиса Пресли

Певица Лиза Мари Пресли умерла еще в январе этого года, но официальные причины были названы только сейчас.

Она за несколько месяцев до своей кончины перенесла операцию по уменьшению веса, и это стало для нее фатальным. После операции у 54-летней артистки развилась непроходимость тонкого кишечника, и из-за этого у нее появились сильные боли. Хирурги прописали для нее на послеоперационный период опиаты и другие обезболивающие, но Лиза Мари все равно страдала от различных недугов: тошноты, болей в животе и лихорадки. При этом она отказывалась обращаться к врачам.

О выводе судебно-медицинской экспертизы сообщила газета The New York Times. Все недомогания привели певицу к сердечному приступу, который случился 12 января. Несмотря на госпитализацию, медики не сумели спасти жизнь женщине.