«Не хочет их разъединять»: певица Калашникова рассказала, зачем Вселенная устроила испытания для Долиной

Певица Анна Калашникова рассказала, что верит в знаки судьбы. Она считает, что Вселенная устроила испытания для народной артистки РФ Ларисы Долиной не просто так, сообщил MK.RU.

Певица напомнила, что длительное время Долина проживала вместе с дочкой и внучкой. Девочка росла, ей понадобилось больше пространства. Семья приняла решение разъехаться. Певица не скрывала, что скучает по родным людям.

«Я не исключаю, что Вселенная, устраивая такие испытания, просто не хочет их разъединять. Да, я верю в подобные знаки. Наверняка они будут жить вместе, если случится выселение», — высказала мнение певица.

Анна Калашникова предположила, что Долина будет жить вместе с дочкой и внучкой. Возможно, в столичной квартире или же на даче в Подмосковье.

«Без крыши над головой Лариса Александровна в любом случае не останется», — считает Анна Калашникова.

Певица высказала мнение, что деньги — не самое важное в жизни человека. Ей кажется, что народная артистка также разделяет такую позицию. По мнению Калашниковой, Долина умеет зарабатывать. Она не останется без денег.

«Долина — профессионал, яркая певица», — отметила собеседница издания.

Издание напомнило, что Мосгорсуд вынес на рассмотрение иск о принудительном выселении известной певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую Верховный суд ранее окончательно подтвердил за Полиной Лурье. Несмотря на серьезность ситуации, представители шоу-бизнеса уверены, что артистка не останется без крыши над головой.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина может лишиться недвижимости в Юрмале.