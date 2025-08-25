Сугробы в конце августа? Жителей Петербурга удивили аномальные осадки

Культурную столицу России окутал снег, хотя до конца лета остается меньше недели. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В понедельник, 25 августа, часть Санкт-Петербурга оказалась под снегом. Жители города активно делятся видеозаписями и фотографиями сугробов в социальных сетях. Люди по-разному комментируют ситуацию: одни утверждают, что в городе выпал мокрый снег, другие же считают, что образовавшиеся сугробы на самом деле результат града. Синоптики пока не дали объяснений резкому похолоданию в конце лета.

Из-за изменившихся погодных условий автомобилистам и пешеходам настоятельно рекомендовали проявлять осторожность. Это связано с риском образования гололедицы, которая может возникнуть из-за похолодания.

