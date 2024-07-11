Сухая и теплая погода прогнозируется сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати семи до двадцати девяти градусов.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят пять миллиметров ртутного столба.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, как избежать теплового удара.