Сухая и теплая погода прогнозируется сегодня в Подмосковье

Без осадков и до 30 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг

Общество
Издательство «Подмосковье»

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Сегодня в столичном регионе ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати семи до двадцати девяти градусов.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят пять миллиметров ртутного столба.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, как избежать теплового удара.

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